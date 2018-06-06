Первые эпизоды были сняты 3 июня, в День города Тольятти. Лента носит название «Мы из Тольятти», но чтобы ее завершить, нужны средства, на поиски которых у авторов всего два месяца. В интернете стартовала кампания народного финансирования кинопроекта с ожидаемой большой фестивальной судьбой, которую планируют начать с «Кинотавра» в 2019 году. Интерес к еще неснятому фильму уже проявили организаторы этого фестиваля.

Фильм задуман как путешествие по современному Тольятти. Это своеобразное эссе о городе и о его жителях, попытка увидеть положительное в отрицательном. Тольятти сегодня переживает не самые лучшие времена. Нужно ли спасать город, и есть ли у него будущее? Как сделать Тольятти местом, где комфортно жить и творить? Как, несмотря на трудности, объединяться и преодолевать проблемы, сохранять свое прошлое, и в тоже время приветствовать все новое? Героями фильма станут, как простые жители города, так и местные знаменитости: актер театра и кино Андрей Амшинский, художественный руководитель МДТ Владимир Коренной.

Полномасштабные съемки начнутся в городе Тольятти 9 июня в Центральном парке у памятника В.И. Ленину, где каждый желающий сможет высказаться о городе, рассказать, что его волнует сегодня и задать вопросы о жизни и развитии города Тольятти. Съемочная группа будет работать в парке с 16.00 до 19.00.

Автор, продюсер и режиссер фильма – Татьяна Ауэрбах (жила в Тольятти до начала 2000-ых г.) – выпускница ВГИКа, автор 8 лент, многие из которых были удостоены призов на всероссийских и международных киносмотрах. В продюсерском багаже Ауэрбах уже есть фильм, снятый на народные средства.

Именно так была создана ее короткометражная игровая лента «PRO КИНО» (реж. Денис Прима), которая была признана кинофестивалем «Дубль Дв@» в 2018 году лучшим короткометражным фильмом и получил высшую награду в своей номинации. А сейчас фильм "PRO КИНО" примет участие в основной программе самого известного и крупнейшего фестиваля короткометражного кино Венгрии BuSho (https://busho.hu). Его можно будет увидеть в конце августа в Будапеште.

«Я всегда хотела снять фильм о Тольятти – городе, в котором прошла большая часть моей сознательной жизни. Каждый год я приезжаю в Тольятти и вижу, как жителей раздирают противоречия: одним нравится город и восхитительная природа вокруг, и они никуда не собираются уезжать. Другие критикуют все и готовы уехать из города при первой же возможности. Третьи создают свой мир, организуя мероприятия, местные движения... Но одно очевидно, что в Тольятти живут неравнодушные люди. И всем нам хочется, чтобы город процветал и развивался, чтобы люди стали добрее», - комментирует свой новый проект Татьяна Ауэрбах.

Планируется, что съемки фильма «МЫ ИЗ ТОЛЬЯТТИ!» будут проходить в несколько этапов в течение 2018/19 гг. Премьерные показы состоятся в Тольятти и Москве уже в 2019 году. Фильм будет представлен на российских и международных кинофестивалях, а затем в 2020 году планируется его выход на широкий экран в России и за рубежом.

Краткая справка о фильме:

Жанр: документальный фильм

Автор и продюсер: Татьяна Ауэрбах

Режиссер-постановщик: Татьяна Ауэрбах

Второй режиссер: Карина Календарёва

Операторы: Илья Беляев, Владимир Михайлов, Евгений Овчинников

Кинокомпания: Кино Город Студия

Хронометраж: 104 минуты

Страна: Россия