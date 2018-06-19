В городе стартовали работы по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в рамках проекта будет благоустроено 42 дворовые территории и пять общественных пространств. Всего на эти цели выделено более 190 млн рублей.

В проекте наш город участвует уже второй год подряд. В 2017 году благодаря инициативе горожан благоустроено 230 дворовых территорий на общую сумму более 243 млн рублей. Жители не только оперативно подавали заявки, но и активно участвовали в выездных мероприятиях по контролю качества выполняемых работ.

С августа прошлого года начался прием заявок от жителей по благоустройству дворовых территорий на 2018 год. Население города довольно живо откликнулось на инициативу. В департамент городского хозяйства поступило около 600 заявок, отбор которых проводила специально созданная общественная комиссия. На благоустройство дворов в 2018 году городу выделено 93,6 млн рублей.

В рамках финансирования комиссия выбрала 42 придомовые территории, которые преобразятся уже в этом году. На сегодняшний день из 27 дворовых территорий Автозаводского района работы ведутся на 18, в Комсомольском районе - на девяти из 19, в Центральном – на трех из 11. Все работы должны закончиться до сентября текущего года.

Помимо дворовых территорий, в нашем городе начнется благоустройство общественных мест. Администрация Тольятти предложила горожанам самим решить, какие пространства нуждаются в благоустройстве. Для этого в марте 2017 года провели общегородское голосование «Горожане решают». По итогам опроса определили пять проектов, которые реализуют до конца года на сумму 98,7 млн рублей. Среди них:

- сквер по ул. Крылова (пешеходная зона);

- Центральная площадь (аллея Славы);

- б-р Гая (зона отдыха);

- территория бывшего кинотеатра «Маяк»;

- благоустройство велодорожки по ул. Патрульной.

В рамках проекта на этих площадках предусмотрено озеленение, установка малых архитектурных форм, замена твердых покрытий и другие работы.

Более детально ознакомиться с перечнем общественных и дворовых территорий, благоустройство которых ведется в 2018 году, жители Тольятти могут на сайте администрации в разделе «Формирование комфортной городской среды». Здесь собрана вся необходимая информация по объектам, которая обновляется по мере проводимых работ.