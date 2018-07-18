Как сообщают очевидцы в соцсетях, сегодня утром черный БВМ врезался в световую опору, и сидевший за рулем мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался до приезда «скорой помощи».

Характер повреждений машины говорит о том, что водитель ехал с очень большой скоростью. Почему он потерял управление, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Инспекторы ГИБДД собрали материал на месте ДТП, сейчас проводится проверка.

Фото: Патруль Тольятти