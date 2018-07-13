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Как рассказали в администрации, здесь планируют выполнить ремонтные работы по ликвидации подтопления на пересечении с бульваром 50 лет Октября. В связи с этим участок от ул. Ларина до бульвара с сегодняшнего дня закрывают. На время проведения работ изменят схемы движения курсирующие в этом районе автобусные маршруты:
- № 2, 22, 22* будет следовать по следующей схеме: Автозаводское шоссе – 50 лет Октября – Ленина и далее по существующей схеме движения со всеми остановками;
- №№ 52, 93, 131 будут следовать по следующей схеме: Ленина – Ларина – Герцена – 50 лет Октября – Ленина и далее по существующей схеме движения со всеми остановками;
- № 114 будет следовать по следующей схеме: Ленина – Ларина – Герцена – 50 лет Октября – Победы и далее по существующей схеме движения со всеми остановками.
Ориентировочно работы планируется закончить до 19 июля.
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