Как рассказали в администрации, здесь планируют выполнить ремонтные работы по ликвидации подтопления на пересечении с бульваром 50 лет Октября. В связи с этим участок от ул. Ларина до бульвара с сегодняшнего дня закрывают. На время проведения работ изменят схемы движения курсирующие в этом районе автобусные маршруты:

- № 2, 22, 22* будет следовать по следующей схеме: Автозаводское шоссе – 50 лет Октября – Ленина и далее по существующей схеме движения со всеми остановками;

- №№ 52, 93, 131 будут следовать по следующей схеме: Ленина – Ларина – Герцена – 50 лет Октября – Ленина и далее по существующей схеме движения со всеми остановками;

- № 114 будет следовать по следующей схеме: Ленина – Ларина – Герцена – 50 лет Октября – Победы и далее по существующей схеме движения со всеми остановками.

Ориентировочно работы планируется закончить до 19 июля.