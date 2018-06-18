22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Это случилось 77 лет назад, и вот уже 4-й год в нашем городе проходит мероприятие у Вечного огня на Площади Свободы.

Люди собираются на рассвете, вспоминая о войне, которая растянулась на долгих 4 года и унесла миллионы жизней. В этом году акция начнется в 1-30 показом фильма «А зори здесь тихие». Затем, в 3-30, состоится театральная постановка – реконструкция выпускного вечера, после которого многие ушли на фронт.

В завершение акции собравшиеся возложат цветы к Вечному Огню. К участию приглашаются все желающие. Не забудьте взять с собой теплую одежду и пледы, предупреждает профком студентов и аспирантов Тольяттинского госуниверситета.