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18 июня 2018
08:31:34

В Тольятти на этой неделе пройдет акция памяти, посвященная Великой Отечественной

22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия вероломно, без объявления войны,  напала на Советский Союз. Это случилось 77 лет назад, и вот уже 4-й год в нашем городе проходит мероприятие у Вечного огня на Площади Свободы.

Люди собираются на рассвете, вспоминая о войне, которая растянулась на долгих 4 года и унесла миллионы жизней. В этом году акция начнется в 1-30 показом фильма «А зори здесь тихие». Затем, в 3-30, состоится театральная постановка – реконструкция выпускного вечера, после которого многие ушли на фронт.

В завершение акции собравшиеся возложат цветы к  Вечному Огню. К участию приглашаются все желающие. Не забудьте взять с собой теплую одежду и пледы, предупреждает профком студентов и аспирантов Тольяттинского госуниверситета.




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