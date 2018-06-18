22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Это случилось 77 лет назад, и вот уже 4-й год в нашем городе проходит мероприятие у Вечного огня на Площади Свободы.
Люди собираются на рассвете, вспоминая о войне, которая растянулась на долгих 4 года и унесла миллионы жизней. В этом году акция начнется в 1-30 показом фильма «А зори здесь тихие». Затем, в 3-30, состоится театральная постановка – реконструкция выпускного вечера, после которого многие ушли на фронт.
В завершение акции собравшиеся возложат цветы к Вечному Огню. К участию приглашаются все желающие. Не забудьте взять с собой теплую одежду и пледы, предупреждает профком студентов и аспирантов Тольяттинского госуниверситета.
Праздник готовят сейчас в 69 муниципальных образовательных учреждениях.
Самолет авиакомпании «Россия» с футболистами на борту должен приземлиться в аэропорту Курумоч в 15-05
На днях 3 тысячи буклетов с аппетитными маршрутами привезли из типографии заказчику
Накануне Джанни Инфантино побывал на «Самара Арене» в качестве зрителя
ЧП произошло на Обводной дороге между Васильевкой и улицей Новозаводской
ДТП произошло накануне на трассе «Самара - Уфа»
Первыми в Нижнем Новгороде выйдут на поле сборные Швеции и Южной Кореи