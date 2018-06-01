Она находилась в автомобиле «Форд Эскейп», водитель которого, начиная движение с правой обочины Комсомольского шоссе, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Лифан-214813».

Фото: ГИБДД Тольятти

Как рассказали в ГИБДД, 15-летняя тольяттинка находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, тем не менее, получила травмы. С начала года уже 52 ребенка стали участниками дорожных происшествий. Чаще всего дети страдают по вине взрослых, отмечают в Госавтоинспекции.

Напомним также, что в эти дни на территории города проходит акция «Внимание, дети! Летние каникулы!».

Водители, заботьтесь о своих пассажирах, а приближаясь к пешеходным переходам или двигаясь по жилым зонам снижайте скорость.

Родители, напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения, научите их при переходе проезжей части убирать наушники и телефоны и быть более внимательными.