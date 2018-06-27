Об этом сообщили в городской администрации. С 1 июля маршруты № 93к и № 143 будут курсировать по-новому.

Автобусы по маршруту № 93к будут следовать от ОП «Вега» по улицам Спортивная – Жукова – Приморский – Революционная – Борковская – Южное шоссе – Автозаводское шоссе – Мичурина – Ленина – 50 лет Октября – Новозаводская – М. Горького – Победы – Гагарина – К. Маркса – Мира – Комсомольская – Базовая – Ларина до ОП «ул. Ларина»

Автобусы по маршруту № 143 будут следовать от ОП «ул. Есенина» по улицам Коммунистическая – Механизаторов – Чайкиной – Матросова – Мира – Победы – М. Горького – Ленина – Л. Толстого – Кудашева до ОП «Парк Хаус».

Расписание маршрутов размещено на официальном сайте администрации г.о. Тольятти: администрация г.о. Тольятти – Власть – Структура – Департамент дорожного хозяйства и транспорта – Вкладка «Расписания работы пассажирского транспорта».