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20 июня 2018
07:34:50

В Тольятти легковушка врезалась в отбойник

ДТП произошло сегодня в пятом часу утра на улице Цеховой, напротив проходной GM- АВТОВАЗа. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель «Лады» не учел расположение транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с металлическим отбойником. В результате швеллер оторвался от крепления и вошёл в салон машины, пробив водительское кресло.

Мужчина, сидевший за рулём универсала, получил травму ноги и был госпитализирован. Как стало известно, он всю ночь "болел" за сборную России, а затем решил отпраздновать победу. Анализы  показали наличие в его крови 1.3 промилле алкоголя. Отмечается, что авария могла закончиться для него куда печальнее. По факту ДТП полиция проводит проверку.

 




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