ДТП произошло сегодня в пятом часу утра на улице Цеховой, напротив проходной GM- АВТОВАЗа. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель «Лады» не учел расположение транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с металлическим отбойником. В результате швеллер оторвался от крепления и вошёл в салон машины, пробив водительское кресло.
Мужчина, сидевший за рулём универсала, получил травму ноги и был госпитализирован. Как стало известно, он всю ночь "болел" за сборную России, а затем решил отпраздновать победу. Анализы показали наличие в его крови 1.3 промилле алкоголя. Отмечается, что авария могла закончиться для него куда печальнее. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
На Фестивале болельщиков установили рекорд посещаемости (видео)
Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных пособий по 11 предметам
Она станет хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA
Это произойдет после матча со сборной Саудовской Аравии