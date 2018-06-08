слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
08 июня 2018
15:37:14

В Тольятти количество лиц, страдающих нарко зависимостью снизилось

Об этом сообщил тольяттинский наркологический диспансер.

Количество лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ по сравнению с 2016 годом снизилось на 36%. Департаментом общественной безопасности администрации разработан проект муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 года». Его целью является совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения Тольятти.




Последние новости Тольятти

08 июня
15:39
На улице Горькова в Тольятти начался капремонт

До этой недели улица оставалась нетронутой

08 июня
12:53
Тольятти остался без «Рубина»

Деятельность торгового центра "Рубин" в Центральном районе Тольятти приостановлена по решению суда

08 июня
12:50
Железнодорожникам Самарской области помогут студотряды

Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании привлечет для работы проводниками пассажирских вагонов почти 700 членов молодежной организации "Российские студенческие отряды"

08 июня
9:11
Похолодание и дожди идут в Самарскую область

Осадки и температуру воздуха ниже климатической нормы обещает Приволжское УГМС в Самарской области в ближайшие дни

08 июня
9:07
Многодетным семьям обещано снижение ставки по ипотеке

Об этом заявил Владимир Путин...

07 июня
12:51
Сборная России занимает самую низкую строчку рейтинга среди команд-участниц ЧМ-2018

В обновленном списке Международной федерации футбола она опустилась с 66-го места на 70-е

07 июня
12:49
На АВТОВАЗ приняли уже 150 молодых инженеров

Об этом глава компании Ив Каракатзанис рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+