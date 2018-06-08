Об этом сообщил тольяттинский наркологический диспансер.
Количество лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ по сравнению с 2016 годом снизилось на 36%. Департаментом общественной безопасности администрации разработан проект муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 года». Его целью является совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения Тольятти.
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