ДТП произошло накануне вечером в жилой зоне дома № 15 по ул. Свердлова. В ГИБДД рассказали, что 13-летняя девочка переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта.

Пострадавшая госпитализирована с травмами. Полиция ведет розыск водителя и обращается с просьбой к очевидцам.

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