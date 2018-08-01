Как рассказали в полиции, 23 июля мужчина с медицинской маской на лице явился в организацию на ул.Л.Яшина, и? угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал деньги у сотрудника.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 20-30 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см. Был одет: оранжевый дождевик до колен с капюшоном, на груди слева буква «Я» с сердцем белого цвета, синие джинсы, красные кроссовки, медицинская маска на лице, черный рюкзак.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 8(8482) 30-37-02, 8(8482)93-46-02, 89171217216, 8(8482)93-46-05, 8-9272-001-007 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.