Об этом сообщает Приволжский Гидрометцентр. Накануне, 1 июля, сразу в двух точках Самарской области специалисты зафиксировали абсолютный максимум температуры воздуха за последние 64 года.

Так, в Тольятти столбики термометров показали 34,2 градуса, это на полградуса выше, чем в 1954 году, в Самаре было 34,9, превышение составило 0,1.

Сегодня и завтра воздух в регионе продолжит накаляться, и синоптики не исключают новых температурных достижений.