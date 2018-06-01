Его тема - строительство дороги на месте прогулочной аллеи в Комсомольском районе. Инициативная группа граждан хочет привлечь внимание главы государства к проблемам защиты леса и здоровых условий жизни граждан в Тольятти, чтобы найти альтернативное решение дорожной проблемы.

Для записи видеообращения приглашаются все желающие. Встреча состоится в понедельник, 4 июня, в 19.00 на аллее по улице Механизаторов недалеко от городской больницы № 4 (между улицами Чайкиной и Громовой).