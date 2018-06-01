Его тема - строительство дороги на месте прогулочной аллеи в Комсомольском районе. Инициативная группа граждан хочет привлечь внимание главы государства к проблемам защиты леса и здоровых условий жизни граждан в Тольятти, чтобы найти альтернативное решение дорожной проблемы.
Для записи видеообращения приглашаются все желающие. Встреча состоится в понедельник, 4 июня, в 19.00 на аллее по улице Механизаторов недалеко от городской больницы № 4 (между улицами Чайкиной и Громовой).
Об этом рассказал руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев (фото)
Наступление календарного лета ознаменовалось ультраполярным вторжением на большей части европейской России
Тонна бензина дешевле на три тысячи рублей, тонна дизельного топлива — на две тысячи
Наши артисты покажут спектакль «Отрочество» по мотивам повести Л.Толстого
Парламент страны принял соответствующий закон
Специалисты компании «Волжские коммунальные системы» вели его в течение трех недель
Это случилось в Сорокином пруду неподалеку от села Тростянка Пестравского района (фото)