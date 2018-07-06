Организатором выступает межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация». Как рассказал его председатель Петр Золотарёв, акция протеста против пенсионной реформы должна пройти 8 июля с 12 до 2 часов дня у ДКиТ, о чем в администрацию направлена соответствующая заявка.
Организаторы митинга возмущены цинизмом российского правительства, которое выбрало дату принятия решения о повышении пенсионного возраста, совместив ее с чемпионатом мира по футболу, когда большинство людей увлечены матчами мундиаля.
По мнению профкома, новая пенсионная реформа направлена не на улучшение качества жизни пенсионеров, как утверждают в кабмине, а на благополучие узкого круга лиц. Всех неравнодушных к этой проблеме граждан города призывают принять участие в митинге и высказать свое мнение.
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