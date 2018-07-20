Об этом сообщили сегодня в городской администрации. По федеральному проекту «Комфортная городская среда» в этом году должно быть сделано 42 дворовые территории. Власти Тольятти еженедельно отслеживают ход выполнения работ.

Как сообщил первый заместитель главы города по городскому хозяйству Игорь Ладыка, на прошлой неделе по двум объектам, где выполнили работу, сдали документы. А вообще на семи объектах работы завершены, в высокой степени готовности (более 80%) находятся одиннадцать дворовых территорий.

Ориентировочный срок завершения благоустройства на всех участках – середина августа.