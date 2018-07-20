18+
Об этом сообщили сегодня в городской администрации. По федеральному проекту «Комфортная городская среда» в этом году должно быть сделано 42 дворовые территории. Власти Тольятти еженедельно отслеживают ход выполнения работ.
Как сообщил первый заместитель главы города по городскому хозяйству Игорь Ладыка, на прошлой неделе по двум объектам, где выполнили работу, сдали документы. А вообще на семи объектах работы завершены, в высокой степени готовности (более 80%) находятся одиннадцать дворовых территорий.
Ориентировочный срок завершения благоустройства на всех участках – середина августа.
Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018»
Для удобства будущих клиентов Самарского филиала в компании создан портал
Более 30 организаций и 260 человек готовят грандиозное открытие
Инспекторы выявляют и пресекают факты эксплуатации автомобильного транспорта с тонированными стеклами
Он направлен на популяризацию путешествий по железной дороге и развитие внутреннего туризма.
Сегодня последний рабочий день
Это является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки