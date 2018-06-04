Эта мера предпринята в ожидани сборной Швейцарии по футболу, которая будет жить в Автограде в период проведения чемпионата мира. В ходе маршрутного обследования специалисты тольяттинской гидрометобсерватории выполнили замеры в «зеленой зоне» Лесопаркового шоссе и около стадиона «Торпедо» при помощи мобильной лаборатории.
Анализ атмосферного воздуха был выполнен по 13 примесям, в числе которых пыль, сероводород, хлор, аммиак, формальдегид, бензол. Также проведены замеры радиационного фона и метеоусловий в период отбора проб. Санитарно-гигиенические нормы ПДК м.р. не превышены ни по одному из веществ. Результаты анализа направлены в администрацию города.
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