Эта мера предпринята в ожидани сборной Швейцарии по футболу, которая будет жить в Автограде в период проведения чемпионата мира. В ходе маршрутного обследования специалисты тольяттинской гидрометобсерватории выполнили замеры в «зеленой зоне» Лесопаркового шоссе и около стадиона «Торпедо» при помощи мобильной лаборатории.

Анализ атмосферного воздуха был выполнен по 13 примесям, в числе которых пыль, сероводород, хлор, аммиак, формальдегид, бензол. Также проведены замеры радиационного фона и метеоусловий в период отбора проб. Санитарно-гигиенические нормы ПДК м.р. не превышены ни по одному из веществ. Результаты анализа направлены в администрацию города.