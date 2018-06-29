Как рассказали в прокуратуре области, заведение организовал руководитель обособленного подразделения ООО «Инвестиционная Компания» «Ньюдей».

С января 2014 по июнь 2015 года в клубе, который находился по адресу: ул. К. Маркса, 53, играли в азартные игры, для чего использовались спецоборудование и интернет.

Полиция незаконное казино прикрыла, а на организатора завели уголовное дело. Ход его расследования прокуратура Центрального района взяла на контроль.