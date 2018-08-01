Об этом сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова. По ее словам, сейчас в городе идут проверки образовательных учреждений. С 4 по 26 июля комиссионно проверили 111 образовательных учреждений - это 52 школы, 44 детских сада,13 учреждений дополнительного образования, два центра, что составляет 80,5 % от общего количества.

Акты подписаны всеми надзорными службами в 74 образовательных учреждениях города. Кроме того, ведется подготовка к отопительному сезону. Уже выполнены работы по промывке и опрессовке в 65 учреждениях. Это 104 здания из 134.