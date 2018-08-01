18+
Об этом сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова. По ее словам, сейчас в городе идут проверки образовательных учреждений. С 4 по 26 июля комиссионно проверили 111 образовательных учреждений - это 52 школы, 44 детских сада,13 учреждений дополнительного образования, два центра, что составляет 80,5 % от общего количества.
Акты подписаны всеми надзорными службами в 74 образовательных учреждениях города. Кроме того, ведется подготовка к отопительному сезону. Уже выполнены работы по промывке и опрессовке в 65 учреждениях. Это 104 здания из 134.
Планируется засадить новыми деревьями территорию в 1,7 Га
Трагедия произошла накануне на Волге у поселка Гранный
Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Об этом рассказали в региональном Минобрнауки
23 июля мужчина с медицинской маской на лице явился в организацию на ул.Л.Яшина
В конце июня здесь появилась скамейка для влюбленных
Сборка модели завершится осенью нынешнего года