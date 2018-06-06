ДТП произошло накануне на улице Спортивной в районе дома № 5«А». Как рассказали в полиции региона, наезд совершил 32-летний водитель микроавтобуса CITROEN JUMPER.

Пожилой мужчина в результате аварии получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту случившегося полиция проводит проверку.