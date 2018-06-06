ДТП произошло накануне на улице Спортивной в районе дома № 5«А». Как рассказали в полиции региона, наезд совершил 32-летний водитель микроавтобуса CITROEN JUMPER.
Пожилой мужчина в результате аварии получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту случившегося полиция проводит проверку.
ДТП произошло сегодня около 6 утра на улице Громовой (фото)
Традиция присвоения этого важного статуса зародилась в нашем городе с 1967 года
Компания «Волжские коммунальные системы» собирается провести здесь работы по ремонту запорной арматуры.
Он будет проходить с 14 июня по 3 сентября
Его составила общественная организация «Зеленый патруль»
Уже 4 триллиона рублей
Об этом сообщает городская администрация