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18 июня 2018
12:10:23

В ТГУ создали первую гастрономическую карту Тольятти

 Над художественной частью проекта 4 месяца интенсивно работали заведующая кафедрой «Дизайн» архитектурно-строительного института опорного ТГУ Ольга Полякова, старший преподаватель кафедры Ольга Сырова, а также студентки 2-го курса Елизавета Пылова и Дарья Глухова. Делали ее по заказу городской администрации.

На днях 3 тысячи буклетов с аппетитными маршрутами привезли из типографии заказчику. Карта «Вкусный Тольятти» будет бесплатно распространяться в гостиницах и в туристских информационных центрах нашего города. С помощью гастрономического путеводителя гости Тольятти узнают, какие рестораны имеет смысл посетить, где готовят вкуснейший хлеб и куда приезжать за чудесной ухой из волжской рыбы.

Руководитель Управления международных и межрегиональных связей Наталья Христ прокомментировала:

"Мы уже давно работаем с кафедрой «Дизайн». Полякова Ольга Михайловна — наш давнишний друг и партнер. В этом году мы с помощью студентов и специалистов ТГУ сделали два проекта. Это небольшой буклет «Встречайтесь в Тольятти», который был представлен на выставке «Интурмаркет» в Москве, и второй наш проект, реализованный к Чемпионату мира по футболу, гастрономическая туристическая карта".

Фото: администрация




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