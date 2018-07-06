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06 июля 2018
07:40:01

В ТГУ состоялся торжественный выпуск студентов

Он прошел накануне на главной площади университета. В этом году дипломы получили более 2,5 тысяч высококвалифицированных специалистов. Впервые в их числе 700 студентов из 130 городов пяти стран мира по программе дистанционного обучения.

Ребят пришли поздравить бывшие выпускники вуза, ныне известные тольяттинцы, среди которых оказались глава города Сергей Анташев, депутат Губернской Думы Екатерина Кузьмичева и множество других известных городу личностей.

«Диплом ТГУ сегодня это не только статус, но и большая удача и ответственность. Предприятия города ждут молодых специалистов и ценят ваш опыт и знания, полученные в стенах этого вуза. Я желаю вам устроиться в жизни, построить карьеру так, чтобы ваши преподаватели вами гордились», – сказал выпускникам градоначальник.

Фото: Равиль Иткулов




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