Он начнется в полдень на площади перед главным корпусом вуза на улице Белорусской. Здесь состоится церемония награждения знаками корпоративного отличия «зеленое яблоко» и вручение дипломов тем, кто уже завершил обучение в университете.

Для студентов готовят символический ритуал «верность университетскому братству» и праздничный фейерверк, а вечером будет клубная дискотека.

ТГУ приглашает на праздник всех абитуриентов и выпускников разных лет

Фото: ТГУ