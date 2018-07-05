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05 июля 2018
09:33:36

В ТГУ сегодня праздник под названием «Выпуск-2018»

Он начнется в полдень на площади перед главным корпусом вуза на улице Белорусской. Здесь состоится церемония награждения знаками корпоративного отличия «зеленое яблоко» и вручение дипломов тем, кто уже завершил обучение в университете.

Для студентов готовят символический ритуал «верность университетскому братству» и праздничный фейерверк, а вечером будет клубная дискотека.

ТГУ приглашает на праздник всех абитуриентов и выпускников разных лет

Фото: ТГУ




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