Он начнется в полдень на площади перед главным корпусом вуза на улице Белорусской. Здесь состоится церемония награждения знаками корпоративного отличия «зеленое яблоко» и вручение дипломов тем, кто уже завершил обучение в университете.
Для студентов готовят символический ритуал «верность университетскому братству» и праздничный фейерверк, а вечером будет клубная дискотека.
ТГУ приглашает на праздник всех абитуриентов и выпускников разных лет
Фото: ТГУ
Об этом сообщил источник во властных структурах
Наш город станет для энергетиков приоритетным муниципалитетом
Об этом сообщил начальник городского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов
Авария произошла сегодня ночью
Накануне вечером он завершился блестящей программой «Посвящение Паваротти»
Мероприятие пройдет 27-29 июля в кемпинг-парке Volga Discovery
В 18-00 7 июля на «Космос Арене» пройдет матч ¼ финала чемпионата мира по футболу