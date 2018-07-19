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19 июля 2018
11:57:48

В связи с проведением форума iВолга в ряде населенных пунктов губернии запретят продажу спиртного

 Розничная торговля алкогольных напитков прекращается  на период с 26 июля по 4 августа. Запрет коснется поселков Прибрежный и Винтай, сел Пискалинское и Задельное. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства.

«iВолга» - самый масштабный молодежный форум Приволжского федерального округа. Он проводится по поручению Президента Российской Федерации, а Самарская область является его организатором с 2013 года. "Участники «iВолге-2018» соберутся на Грушинской поляне у Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа.

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 19 ИЮЛЯ С 14 ДО 15 ЧАСОВ

 

 




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