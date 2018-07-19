Розничная торговля алкогольных напитков прекращается на период с 26 июля по 4 августа. Запрет коснется поселков Прибрежный и Винтай, сел Пискалинское и Задельное. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства.

«iВолга» - самый масштабный молодежный форум Приволжского федерального округа. Он проводится по поручению Президента Российской Федерации, а Самарская область является его организатором с 2013 года. "Участники «iВолге-2018» соберутся на Грушинской поляне у Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 19 ИЮЛЯ С 14 ДО 15 ЧАСОВ