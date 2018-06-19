180 человек завтра прилетят в Курумоч из Копенгагена рейсом в 13.25 по самарскому времени. Остальные датские болельщики будут добираться в Самару небольшими группами.
Ожидается, что на матче Дания – Австралия, который состоится на «Самара Арене» 21 июня в 16.00 свою команду поддержат более 1800 представителей датского Королевства.
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