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19 июня 2018
12:47:39

В Самару прибывает организованная группа болельщиков сборной Дании

180 человек завтра прилетят в Курумоч из Копенгагена рейсом в 13.25 по самарскому времени. Остальные датские болельщики будут добираться в Самару небольшими группами.

Ожидается, что на матче Дания – Австралия, который состоится на «Самара Арене» 21 июня в 16.00 свою команду поддержат более 1800 представителей датского Королевства.




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