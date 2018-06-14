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14 июня 2018
08:56:48

В Самару прибыли первые болельщики из Коста-Рики

Как рассказали в пресс-службе правительства губернии,  они приземлились в аэропорту Курумоч и уже успешно расселились.

Представители Центральной Америки пробудут в Самаре, как минимум, до 17 июня - в этот день на стадионе «Самара-Арена» состоится матч Коста-Рика – Сербия. Впереди у наших гостей знакомство с городом.

Фото: Минтруд СО




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