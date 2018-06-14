Как рассказали в пресс-службе правительства губернии, они приземлились в аэропорту Курумоч и уже успешно расселились.
Представители Центральной Америки пробудут в Самаре, как минимум, до 17 июня - в этот день на стадионе «Самара-Арена» состоится матч Коста-Рика – Сербия. Впереди у наших гостей знакомство с городом.
Фото: Минтруд СО
Таких случаев стало больше в последние 2 месяца
Суд назначил ей 60 часов обязательных работ
Работой занимаются студенты разных институтов
Об этом заявил глава Росавтодора Роман Старовойт
Сегодня в Тольятти состоялась торжественная передача 20-ти автомобилей таксомоторной компании «Элит»
Это традиционно самый массовый экзамен из тех, которые одиннадцатиклассники сдают по выбору
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс»