Как рассказали в пресс-службе правительства губернии, они приземлились в аэропорту Курумоч и уже успешно расселились.

Представители Центральной Америки пробудут в Самаре, как минимум, до 17 июня - в этот день на стадионе «Самара-Арена» состоится матч Коста-Рика – Сербия. Впереди у наших гостей знакомство с городом.

Фото: Минтруд СО