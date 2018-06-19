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19 июня 2018
07:55:49

В Самару прибудет свыше 7,5 тысяч болельщиков из Австралии

 Первые фанаты из "зелёного континента" приехали в областной центр накануне. Более 500 человек разместились в отелях города, таких как Хилтон, Холидэй инн, Ибис и других.

Для болельщиков подготовлена насыщенная экскурсионная программа: сегодня они отправятся в тур по набережной и центральной части города, а также сыграют товарищеский футбольный матч. Предполагается, что побывают гости и на речной прогулке по Волге.

В пятницу, 22 июня, на «Самара Арене» состоится матч чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Дании. Начало в 16-00.

Фото: Группа Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 | Самара




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