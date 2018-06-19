Первые фанаты из "зелёного континента" приехали в областной центр накануне. Более 500 человек разместились в отелях города, таких как Хилтон, Холидэй инн, Ибис и других.
Для болельщиков подготовлена насыщенная экскурсионная программа: сегодня они отправятся в тур по набережной и центральной части города, а также сыграют товарищеский футбольный матч. Предполагается, что побывают гости и на речной прогулке по Волге.
В пятницу, 22 июня, на «Самара Арене» состоится матч чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Дании. Начало в 16-00.
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Об этом сообщила заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова
Очищена территория в Комсомольском районе на ул. Коммунистическая, 63
Эксперимент стартует с 1 мая 2019 года
В настоящий момент он четвертый
В городе стартовали работы по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»