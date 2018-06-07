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07 июня 2018
11:33:31

В Самарской области злостные неплательщики за тепло и горячую воду столкнутся с новой ограничительной мерой

Компания «Т Плюс» уже в июне начнет применять запрет на действия с недвижимостью. В других регионах страны практика уже опробована. В частности, 33 ходатайства о наложении такого запрета коснулись неплательщиков во Владимирской области. В республике Коми запрещены любые сделки с недвижимостью для пятерых жителей, общая сумма долга которых превысила полмиллиона рублей.

«Такие меры воздействия могут быть оказаны на тех клиентов – физических лиц, которые нарушают условия договора теплоснабжения, длительное время не оплачивают свои счета. Снять запрет на регистрационные действия можно будет только после того, как собственник полностью погасит долг перед энергетиками», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

Напомним также, что активно выявляют неплательщиков судебные приставы региона. И применяют к ним меры законодательного воздействия. Они проводят поквартирные рейды и рейды на дорогах с участием инспекторов ГИБДД. А накануне стартовала акция «Должник на воде», в рамках которой до середины сентября на акватории Волги будут проверять на долги владельцев маломерных судов.




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