Об этом рассказали в компании «Поволжуправтодор». Работы на 5-километровом отрезке (км 300 – км 305) велись с 2017 года. На объекте выполнены работы по устройству дополнительного слоя из песка, щебеночного основания и дорожной одежды.

Для укладки верхнего слоя использован устойчивый к нагрузкам щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенными сцепными свойствами. Дорожники также привели в нормативное состояние обочины и откосы, систему водоотвода и водопропускные трубы, обустроили автопавильоны.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 35 дорожных знаков, четыре комплекса автономного освещения, более 4 км барьерного ограждения, нанесена горизонтальная разметка термопластиком.

Всего в Самарской области в этом году отремонтируют более 170 км федеральных автомобильных дорог, в том числе М-5 «Урал», включая подъезд к Оренбургу, и А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан.

Фото: http://m5-ural.ru