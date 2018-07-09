Об этом сегодня сообщает региональный Россельхознадзор. Инспекторы управления проводили совместный рейд с полицией и на посту ДПС под Самарой задержали машину, в которой обнаружили две говяжьи туши.
Перевозил мясо житель губернии, который не смог предоставить проверяющим документов, подтверждающих качество и безопасность мяса в ветеринарном отношении. В том числе на частях туш отсутствовали клейма.
Вся мясопродукция направлена в Дубовый умет на утилизацию в соответствии с действующим законодательством.
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Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации
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