Об этом сегодня сообщает региональный Россельхознадзор. Инспекторы управления проводили совместный рейд с полицией и на посту ДПС под Самарой задержали машину, в которой обнаружили две говяжьи туши.

Перевозил мясо житель губернии, который не смог предоставить проверяющим документов, подтверждающих качество и безопасность мяса в ветеринарном отношении. В том числе на частях туш отсутствовали клейма.

Вся мясопродукция направлена в Дубовый умет на утилизацию в соответствии с действующим законодательством.