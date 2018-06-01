В нескольких регионах побиты температурные рекорды, причем некоторые из них были установлены в 30-40-х годах прошлого века. Так, в районе Безенчука приборы показали 0,3 градуса ниже нулевой отметки, это на градус меньше, чем предыдущее достижение, датированное 1931 годом.

А в Самаре пал температурный минимум 1947-го, в областном центре нынешней ночью было +2.3 градуса. Подробности в таблице.