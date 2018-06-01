В нескольких регионах побиты температурные рекорды, причем некоторые из них были установлены в 30-40-х годах прошлого века. Так, в районе Безенчука приборы показали 0,3 градуса ниже нулевой отметки, это на градус меньше, чем предыдущее достижение, датированное 1931 годом.
А в Самаре пал температурный минимум 1947-го, в областном центре нынешней ночью было +2.3 градуса. Подробности в таблице.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего минимума температуры воздуха,°С/год
|
Минимальная температура воздуха в 2018г, °С
|
Отклонение в °С
|
Самара
|
3,2/1947
|
2,3
|
0,9
|
Клявлино
|
1,6/1947
|
1,0
|
0,6
|
Аглос
|
3,0/1978
|
1,8
|
1,2
|
Новодевичье
|
2,2/1947
|
0,5
|
1,7
|
Безенчук
|
0,7/1931
|
-0,3
|
1.0
|
Серноводск
|
1,9/1969
|
1,6
|
0,3
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