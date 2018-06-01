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01 июня 2018
13:46:32

В Самарской области в минувшие сутки были зафиксированы экстремально низкие температуры

В нескольких регионах побиты температурные рекорды, причем некоторые из них были установлены в 30-40-х годах прошлого века. Так, в районе Безенчука приборы показали 0,3 градуса ниже нулевой отметки, это на градус меньше, чем предыдущее достижение, датированное 1931 годом.

А в Самаре пал температурный минимум 1947-го, в областном центре нынешней ночью было +2.3 градуса. Подробности в таблице.

 

Метеостанции

Значение предыдущего минимума температуры воздуха,°С/год

Минимальная температура воздуха в 2018г, °С

Отклонение в °С

Самара

3,2/1947

2,3

0,9

Клявлино

1,6/1947

1,0

0,6

Аглос

3,0/1978

1,8

1,2

Новодевичье

2,2/1947

0,5

1,7

Безенчук

0,7/1931

-0,3

1.0

Серноводск

1,9/1969

1,6

0,3

 




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