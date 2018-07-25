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25 июля 2018
07:19:11

В Самарской области в ДТП с цементовозом погиб водитель «Нивы»

Мужчина вместе с женой и внуком ехал из Липецкой области в гости к родственникам, сообщает «КТВ-Луч». Авария произошла накануне около четырех часов на трассе М-5 «Урал» под Сызранью. Грузовой автомобиль MAN выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с отечественным внедорожником.

Шестидесятилетний водитель скончался в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу. Его пассажиры даже пострадали, несмотря на то, что машина, в которой они находились, превратилась в груду металла.

Травмы получил водитель тягача, который после столкновения с «Нивой» снес дорожный указатель, пробил отбойник и вылетел в кювет. По факту аварии полиция сейчас проводит проверку.

Фото: КТВ-луч

 

 




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