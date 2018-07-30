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Накануне в Красноярский район губернии был отправлен водолазный отряд ПСС СО. По заявлению очевидцев на реке Сок утонул молодой человек 2001 года рождения. Погибший учился в Удмуртском кадетском корпусе.
Команда возвращалась с соревнований в Ульяновске и остановилась на отдых на пляже в посёлке Красный Яр. Ребята решили искупаться, и один из них исчез. Прибывшие на место водолазы нашли его тело в 15 метрах от берега на глубине 2,5 метра.
Она станет частью реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти»
Мужчина вызвал подозрения активистов, когда ехал по Южному шоссе (видео)
В 2017 году на Крымском побережье члены клуба обследовали обломки неизвестного парохода
Масштабный проект планируют реализовать на 879-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе
{олодное водоснабжение будет отсутствовать 31 июля и 1 августа
Водитель погиб.