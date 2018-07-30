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30 июля 2018
07:54:37

В Самарской области утонул подросток-кадет

Накануне в Красноярский район губернии был отправлен водолазный отряд ПСС СО. По заявлению очевидцев на реке Сок утонул молодой человек 2001 года рождения. Погибший  учился в Удмуртском кадетском корпусе.

Команда возвращалась с соревнований в Ульяновске и остановилась на отдых на пляже в посёлке Красный Яр. Ребята решили искупаться, и один из них исчез. Прибывшие на место водолазы нашли его тело в 15 метрах от берега на глубине 2,5 метра.




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