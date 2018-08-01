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01 августа 2018
10:22:59

В Самарской области утонул 34-летний мужчина

Трагедия произошла накануне на Волге у поселка Гранный. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил от очевидца. Как сообщили в региональном МЧС, к месту происшествия выезжали спасательные подразделения — четыре человека и одна единица техники.

Они достали тело утонувшего из воды и передали полиции. Спасатели просят жителей губернии быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности нахождения на водоемах.




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