Трагедия произошла накануне на Волге у поселка Гранный. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил от очевидца. Как сообщили в региональном МЧС, к месту происшествия выезжали спасательные подразделения — четыре человека и одна единица техники.

Они достали тело утонувшего из воды и передали полиции. Спасатели просят жителей губернии быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности нахождения на водоемах.