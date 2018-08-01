18+
Трагедия произошла накануне на Волге у поселка Гранный. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил от очевидца. Как сообщили в региональном МЧС, к месту происшествия выезжали спасательные подразделения — четыре человека и одна единица техники.
Они достали тело утонувшего из воды и передали полиции. Спасатели просят жителей губернии быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности нахождения на водоемах.
Планируется засадить новыми деревьями территорию в 1,7 Га
Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Об этом рассказали в региональном Минобрнауки
23 июля мужчина с медицинской маской на лице явился в организацию на ул.Л.Яшина
В конце июня здесь появилась скамейка для влюбленных
Сборка модели завершится осенью нынешнего года
Первый откроют в пятницу, 3 августа, в 18.00 на парковке ТЦ "Русь-на-Волге"