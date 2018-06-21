слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
21 июня 2018
09:14:38

В Самарской области уничтожили полтонны говядины

 Мясо без документов инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили у жителя Кинельского района во время рейда. Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками ФСБ и ГИБДД Управления ГУ МВД по Самарской области на посту около поселка Смышляевка.

Мужчина на своем автомобиле вез мясо от двух коров в Самару на продажу, однако ни обязательного клейма, ни каких-либо ветеринарных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность говядины, у него не оказалось.

В итоге, мясо изъяли и направили на утилизацию на Дубово-Уметский ветсанутильзавод. Здесь, в присутствии владельца в соответствии с действующим законодательством, его переработали на мясокостную муку.




Последние новости Тольятти

21 июня
10:35
АВТОВАЗ будет выпускать для Renault кросс-версию седана Logan

Ожидается, что новинку покажут на Московском автосалоне

21 июня
9:50
Минздрав поддержал запрет на алкоголь в пластиковых бутылках объёмом более 0,5 л

По мнению представителей ведомства, такие меры будут способствовать «деалкоголизации населения»

21 июня
9:30
В Самаре работает бюро находок для болельщиков ЧМ

Чаще всего вещи теряют в общественном транспорте

21 июня
9:21
Правительство хочет приравнять вейпы к обычным сигаретам

Для парогенераторов и других альтернатив курению отдельного закона не будет

21 июня
9:13
Самарские активисты ОНФ не дали чиновникам купить дорогой автомобиль

Они выявили на сайте госзакупок заявку...

21 июня
8:33
Тольяттинцев приглашают на концерт легендарных кинохитов

Он состоится сегодня в 19.00 в тольяттинской филармонии

21 июня
8:23
Территорию Ставропольского лесничества обработали от вредителей

Об этом сообщили в региональном минлесхозе.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+