Мясо без документов инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили у жителя Кинельского района во время рейда. Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками ФСБ и ГИБДД Управления ГУ МВД по Самарской области на посту около поселка Смышляевка.

Мужчина на своем автомобиле вез мясо от двух коров в Самару на продажу, однако ни обязательного клейма, ни каких-либо ветеринарных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность говядины, у него не оказалось.

В итоге, мясо изъяли и направили на утилизацию на Дубово-Уметский ветсанутильзавод. Здесь, в присутствии владельца в соответствии с действующим законодательством, его переработали на мясокостную муку.