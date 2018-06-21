Мясо без документов инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили у жителя Кинельского района во время рейда. Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками ФСБ и ГИБДД Управления ГУ МВД по Самарской области на посту около поселка Смышляевка.
Мужчина на своем автомобиле вез мясо от двух коров в Самару на продажу, однако ни обязательного клейма, ни каких-либо ветеринарных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность говядины, у него не оказалось.
В итоге, мясо изъяли и направили на утилизацию на Дубово-Уметский ветсанутильзавод. Здесь, в присутствии владельца в соответствии с действующим законодательством, его переработали на мясокостную муку.
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Об этом сообщили в региональном минлесхозе.