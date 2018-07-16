ДТП со смертельным исходом произошло накануне во второй половине дня на Обводном шоссе в Красноярском районе. Ехавшие на большой скорости фура и КамАЗ сошлись в лобовом столкновении. Удар был настолько сильным, что оба водителя погибли мгновенно.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, а также спасатели-огнеборцы, которым пришлось тушить пожар. Полиция сейчас устанавливает причины случившегося, по факту аварии проводится проверка, сообщает группа "Новости Самары - Самара life".

Фото: "Новости Самары - Самара life"