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ДТП со смертельным исходом произошло накануне во второй половине дня на Обводном шоссе в Красноярском районе. Ехавшие на большой скорости фура и КамАЗ сошлись в лобовом столкновении. Удар был настолько сильным, что оба водителя погибли мгновенно.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, а также спасатели-огнеборцы, которым пришлось тушить пожар. Полиция сейчас устанавливает причины случившегося, по факту аварии проводится проверка, сообщает
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