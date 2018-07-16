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16 июля 2018
07:02:20

В Самарской области столкнулись и загорелись два грузовика

ДТП со смертельным исходом произошло накануне во второй половине дня на Обводном шоссе в Красноярском районе. Ехавшие на большой скорости фура и КамАЗ сошлись в лобовом столкновении. Удар был настолько сильным, что оба водителя погибли мгновенно.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД,  а также спасатели-огнеборцы, которым пришлось тушить пожар.  Полиция сейчас устанавливает причины случившегося, по факту аварии проводится проверка, сообщает группа "Новости Самары - Самара life".

Фото: "Новости Самары - Самара life"

 




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