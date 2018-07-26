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Как сообщили в службе судебных приставов, она направлена на взыскание алиментов. В ходе акции приставы проведут рейды по адресам родителей-должников.
К ним будут применяться все меры, предусмотренные Федеральным законом, в том числе опись и арест имущества, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации и т.д.
Акция «Собери ребенка в школу» приурочена к началу нового учебного года и продлится до середины сентября.
По всему Центральному району массово работают «бригады зачистки»
Ее проведут сотрудники онкологического диспансера из Самары
Он взобрался на перила «Ракитовского» путепровода (видео)
К 1 июня на эти цели было направлено около двух миллиардов рублей
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все причины
Об этом сообщили в государственной корпорация «Агентство по страхованию вкладов»