Как сообщили в службе судебных приставов, она направлена на взыскание алиментов. В ходе акции приставы проведут рейды по адресам родителей-должников.

К ним будут применяться все меры, предусмотренные Федеральным законом, в том числе опись и арест имущества, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации и т.д.

Акция «Собери ребенка в школу» приурочена к началу нового учебного года и продлится до середины сентября.