Ее проведут судебные приставы совместно с Центром Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области. Владельцев водных судов могут остановить прямо на акватории Волги и проверить на наличие задолженностей.

Причем, приставы будут не только выявлять должников, но и применять к ним предусмотренные законом меры. Также граждане получат возможность оплатить свои долги на месте. Мероприятие будет проходить до середины сентября на территории. Самары, Тольятти и других населенных пунктов.