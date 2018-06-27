Он проводится в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице , которая является общественной приемной проекта. Принять участие в опросе может любой пользователь.

Выразить свое мнение можно до 1 июля 2018 года. Итоги голосования позволят определить, насколько жители Самарско-Тольяттинской агломерации удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог.

Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги ведется с 2017 года. В прошлом году было отремонтировано 107 автодорог регионального и местного значения протяженностью более 135,7 километров.

В 2018 году ремонт запланирован на 80 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 143,7 км, в том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), в Тольятти – 7 участков (13,3 км), в Новокуйбышевске – 12 участков (6,2 км), в Чапаевске – 2 участка (2,4 км), в Жигулевске – 4 участка (3 км), в Кинеле – 8 участков (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).

Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3 млрд. 626 млн рублей, из которых 1 млрд 565 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 61 млн рублей – средства областного бюджета.

Сейчас во всех населённых пунктах агломерации идёт ремонт дорог. На 10 объектах работы уже завершены.

Опросы общественного мнения будут проводиться в группе проекта ежеквартально.