Синоптики выпустили прогноз, согласно которому сегодня в нашем регионе возможны дожди, грозы и усиление ветра. Порывы могут достигать 16-21 м/с. Возможны обрывы линий электропередачи и падения деревьев. Соблюдайте правила безопасности.

Синоптическая ситуация в Среднем Поволжье сегодня обеспечивается тыловой частью циклона. Он несет разрозненные массивы дождевых облаков и не по сезону холодный воздух полярного происхождения.

Как отмечают синоптики, температурный фон сейчас на несколько градусов ниже климатической нормы начала июня.