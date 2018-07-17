Подразделения специального назначения Центрального военного округа вывели из строя основной командный пункт и ракетные комплексы условного противника. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, группы военных парашютным способом были переброшены на полигон под Самарой, откуда совершили 25-километровый марш-бросок в тыл условного противника.

Им было необходимо вскрыть расположение узлов связи и средств огневого поражения, вывести их из строя, совершить налет на командный пункт, собрать данные по характеру действий и возможным намерениям «противника», выйти в район эвакуации. Всего в практических действиях было задействовано более 500 человек и 80 единиц техники.

Фото: structure.mil.ru