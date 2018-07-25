18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
Вся информация о ценах, отзывах покупателей, а также полный каталог московской недвижимости здесь - Kvadroom.ruПокупайте квартиры в ЖК на Kvadroom.ruЖК Скай Сколково - цены от застройщика на Квадруме
25 июля 2018
11:53:51

В Самарской области пройдет этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»

 Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша. Фестиваль пройдет 29 июля рядом с селом Старый Буян, на загородной базе «Ратибор», в  том самом месте, где в июне 1391 года прошло сражение двух великих полководцев. Ключевым моментом праздника станет яркая реконструкция великой битвы, решившей судьбу Руси и освободившей ее от 300-летнего ига Золотой Орды.

Она будет организована силами профессиональных реконструкторов. Кроме того, гостей фестиваля ждут захватывающие военно-исторические игры, музейный городок и ярмарка ремесленников. Дети смогут принять участие в разнообразных интерактивных площадках. Вход свободный. Начало в 11-00.

В программе фестиваля:

- Театральное зрелище - реконструкция моментов битвы. Джигитовка. 

- Народные забавы: катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета.

- Город мастеров: гончар, кузнец, лозоплетение, войлоковаляние, вязание и др.

- Музейный городок: информационные стенды, предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики.

- Концертная программа, показательные выступления на шпагах и брёвнах.

- Детская игровая зона.
- Военно-исторические игры «Форт Буян».

- Национальная кухня.

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 25 ИЮЛЯ С 14 ДО 15  ЧАСОВ

 

 




Последние новости Тольятти

25 июля
12:55
Индексация материнского капитала ожидается в 2020 году

Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

25 июля
10:54
Сотрудников АВТОВАЗа ждет внеочередная премия

По итогам работы в первом полугодии вазовцам выплатят 7 тысяч рублей

25 июля
10:38
Центр занятости приглашает безработных тольяттинцев на бесплатные консультации по организации собственного дела

Они проходят каждую среду

25 июля
10:16
В Самаре задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки

Об этом сегодня сообщили следственные органы губернии.

25 июля
9:56
В Тольятти стартовал кубок РФС среди юношеских команд

Торжественное открытие турнира состоялось на стадионе «Торпедо» 24 июля

25 июля
9:47
Из Тольятти на этой неделе стартует 32-я поисковая экспедиция городского клуба «ЭПРОН»

Дайверы намерены заняться поиском и обследованием кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны

25 июля
9:33
30 магазинов сети «Магнит» в Тольятти в ближайшее время могут остаться без горячей воды

Ее уже нет в пяти из них, включая гипермаркеты на Московском проспекте


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+