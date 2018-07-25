Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша. Фестиваль пройдет 29 июля рядом с селом Старый Буян, на загородной базе «Ратибор», в том самом месте, где в июне 1391 года прошло сражение двух великих полководцев. Ключевым моментом праздника станет яркая реконструкция великой битвы, решившей судьбу Руси и освободившей ее от 300-летнего ига Золотой Орды.

Она будет организована силами профессиональных реконструкторов. Кроме того, гостей фестиваля ждут захватывающие военно-исторические игры, музейный городок и ярмарка ремесленников. Дети смогут принять участие в разнообразных интерактивных площадках. Вход свободный. Начало в 11-00.

В программе фестиваля:

- Театральное зрелище - реконструкция моментов битвы. Джигитовка.

- Народные забавы: катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета.

- Город мастеров: гончар, кузнец, лозоплетение, войлоковаляние, вязание и др.

- Музейный городок: информационные стенды, предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики.

- Концертная программа, показательные выступления на шпагах и брёвнах.

- Детская игровая зона.

- Военно-исторические игры «Форт Буян».

- Национальная кухня.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 25 ИЮЛЯ С 14 ДО 15 ЧАСОВ