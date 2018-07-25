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Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша. Фестиваль пройдет 29 июля рядом с селом Старый Буян, на загородной базе «Ратибор», в том самом месте, где в июне 1391 года прошло сражение двух великих полководцев. Ключевым моментом праздника станет яркая реконструкция великой битвы, решившей судьбу Руси и освободившей ее от 300-летнего ига Золотой Орды.
Она будет организована силами профессиональных реконструкторов. Кроме того, гостей фестиваля ждут захватывающие военно-исторические игры, музейный городок и ярмарка ремесленников. Дети смогут принять участие в разнообразных интерактивных площадках. Вход свободный. Начало в 11-00.
В программе фестиваля:
- Театральное зрелище - реконструкция моментов битвы. Джигитовка.
- Народные забавы: катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета.
- Город мастеров: гончар, кузнец, лозоплетение, войлоковаляние, вязание и др.
- Музейный городок: информационные стенды, предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики.
- Концертная программа, показательные выступления на шпагах и брёвнах.
- Детская игровая зона.
- Военно-исторические игры «Форт Буян».
- Национальная кухня.
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