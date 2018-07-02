Во время очередного рейда, который прошел вместе с ГИМС, приставы проверили свыше 40 маломерных судов. Среди любителей речного отдыха оказалось 27 граждан, которые не заплатили налоги и штрафы. В отношении этих людей возбуждены исполнительные производства на общую сумму почти 230 тысяч рублей.
Так, двоим мужчинам, долги которых составили 115 и 91 тысячу рублей, вручили требования об оплате имеющейся задолженности по налогам. Получившие предупреждения граждане в скором времени явились на прием к судебному приставу и полностью оплатили все, в том числе, исполнительский сбор на общую сумму в 212,5 тысяч рублей.
Как уже сообщала наша радиостанция, подобные рейды будут проходить до середины сентября.
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