Во время очередного рейда, который прошел вместе с ГИМС, приставы проверили свыше 40 маломерных судов. Среди любителей речного отдыха оказалось 27 граждан, которые не заплатили налоги и штрафы. В отношении этих людей возбуждены исполнительные производства на общую сумму почти 230 тысяч рублей.

Так, двоим мужчинам, долги которых составили 115 и 91 тысячу рублей, вручили требования об оплате имеющейся задолженности по налогам. Получившие предупреждения граждане в скором времени явились на прием к судебному приставу и полностью оплатили все, в том числе, исполнительский сбор на общую сумму в 212,5 тысяч рублей.

Как уже сообщала наша радиостанция, подобные рейды будут проходить до середины сентября.