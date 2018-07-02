ЧП произошло сегодня около 3 часов ночи 3:00 на 1034 км перегона Мыльная – Безенчук. Как сообщили Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре, 20-летний парень переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте в состоянии алкогольного опьянения. Он остался жив.
Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ампутационной травмой кисти правой руки. По факту случившегося ведется проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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