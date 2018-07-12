Завод будет работать в Кинельском районе, сейчас ведется его строительство. Это будет предприятие полного цикла от заготовки сырья до поставки готовой продукции конечному потребителю. Общий объем инвестиций составляет 850 млн рублей.
Планируется, что уже в этом году штат предприятия пополнят 500 сотрудников, после выхода на проектную мощность общее количество новых рабочих мест достигнет 900.
Строительство ведет ООО «Орикс», один из крупнейших поставщиков шампиньонов в России. Компания сотрудничает практически со всеми федеральными сетями, и проблем со сбытом нет.
ООО «Центавр» было выплачено почти 3,5 миллиона рублей
В городской администрации прошла встреча
В городе Вельс собрались более 200 спортсменов из разных стран мира
Это случилось накануне на набережной Комсомольского района
Об этом сообщил глава города Сергей Анташев
В органах ЗАГС Самарской области уже принимают заявления на 7-8 сентября
С 20 по 22 июля в селе Усолье состоится мультиформатный фестиваль "AllMix".