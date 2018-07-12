Завод будет работать в Кинельском районе, сейчас ведется его строительство. Это будет предприятие полного цикла от заготовки сырья до поставки готовой продукции конечному потребителю. Общий объем инвестиций составляет 850 млн рублей.

Планируется, что уже в этом году штат предприятия пополнят 500 сотрудников, после выхода на проектную мощность общее количество новых рабочих мест достигнет 900.

Строительство ведет ООО «Орикс», один из крупнейших поставщиков шампиньонов в России. Компания сотрудничает практически со всеми федеральными сетями, и проблем со сбытом нет.