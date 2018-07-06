ЧП произошло накануне в районе совхоза «Комсомолец» недалеко от Сызрани, на улице Кудрявцева. На той самой, где в летом прошлого года под поездом погиб 15-летний мальчик. Как отмечает издание «Маленькая Сызрань», местные жители здесь переходят пути по дороге к магазину.
Место, кстати, не оборудовано ни звуковыми, ни световыми сигналами. Пострадавшую девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, множественными переломами и тупой травмой живота. Ребенку необходима операция в Самарской клинике, однако перевезти ее туда нельзя из-за нестабильного состояния.
Напомним, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник областной столицы летом прошлого года
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