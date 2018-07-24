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Трагедия произошла накануне вечером в селе Чубовка Кинельского района. По предварительным данным, в пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет играли в заброшенных колхозных гаражах, когда обрушилось бетонное потолочное перекрытие.
В результате один мальчик погиб на месте, еще трое доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. На месте побывали следователи и криминалисты, собрали материал и организовали доследственную проверку, по результатам которой будет понятно, нужно ли возбуждать уголовное дело.
Фото: http://samara.sledcom.ru
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