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24 июля 2018
07:27:05

В Самарской области под рухнувшим бетонным потолком погиб ребенок

Трагедия произошла накануне вечером в селе Чубовка Кинельского района. По предварительным данным, в пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет играли в заброшенных колхозных гаражах, когда обрушилось бетонное потолочное перекрытие.

В результате один мальчик погиб на месте, еще трое доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. На месте побывали следователи и криминалисты, собрали материал и организовали доследственную проверку, по результатам которой будет понятно, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Фото: http://samara.sledcom.ru




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