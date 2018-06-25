Это произошло накануне поздно вечером на 1115 км КбшЖД, на пятом пикете. Как сообщила Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова, женщина переходила пути по тропе недалеко от Зубчаниновки.
Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Личность погибшей сейчас устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны
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