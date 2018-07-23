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Абсолютный максимум был перекрыт в минувшие выходные в Самаре и Безенчуке, а также Сызрани, где в 2 раза превышено предыдущее достижение, установленное в 1929 году. Досталось и Тольятти.
Затопленными отказались не только те места, где вода скапливается во время обычных дождей, но и так называемые «благополучные» в этом плане улицы, и даже парковка у Парк Хауса.
А на Л.Толстого молодые люди и вовсе прокатились по залитой водой улице на надувном матрасе. Видео, снятое очевидцами, показали даже некоторые федеральные каналы.
Это online-прием сообщений о проблемах с водоснабжением
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С сегодняшнего дня GM-АВТОВАЗ запускает программу обновления автопарка
Наступившая неделя будет жаркой
Он пройдет на территории парка истории и техники им.Сахарова 25 августа