Абсолютный максимум был перекрыт в минувшие выходные в Самаре и Безенчуке, а также Сызрани, где в 2 раза превышено предыдущее достижение, установленное в 1929 году. Досталось и Тольятти.

Затопленными отказались не только те места, где вода скапливается во время обычных дождей, но и так называемые «благополучные» в этом плане улицы, и даже парковка у Парк Хауса.

А на Л.Толстого молодые люди и вовсе прокатились по залитой водой улице на надувном матрасе. Видео, снятое очевидцами, показали даже некоторые федеральные каналы.