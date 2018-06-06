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06 июня 2018
08:07:48

В Самарской области пьющий физрук лишился работы по требованию прокуратуры

В Исаклинском районе учитель физкультуры уволен за применение методов воспитания, связанных с насилием над личностью ученика. Установлено, что педагог одной из сельских школ в течение 2017 года не раз появлялся на работе в состоянии алкогольного опьянения, о чем было известно его руководству.

Однако никаких мер администрация школы не предпринимала. В апреле 2018 преподаватель применил в отношении ученика 5 класса насилие, ударив его в грудь, и мать школьника обратилась в прокуратуру. В отношении учителя применили  дисциплинарное взыскание в виде замечания, но по протесту прокуратуры приказ был отменен.

Надзорный орган добился того, чтобы педагога уволили. Кроме того, директор школы получил выговор.




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