В Исаклинском районе учитель физкультуры уволен за применение методов воспитания, связанных с насилием над личностью ученика. Установлено, что педагог одной из сельских школ в течение 2017 года не раз появлялся на работе в состоянии алкогольного опьянения, о чем было известно его руководству.

Однако никаких мер администрация школы не предпринимала. В апреле 2018 преподаватель применил в отношении ученика 5 класса насилие, ударив его в грудь, и мать школьника обратилась в прокуратуру. В отношении учителя применили дисциплинарное взыскание в виде замечания, но по протесту прокуратуры приказ был отменен.

Надзорный орган добился того, чтобы педагога уволили. Кроме того, директор школы получил выговор.