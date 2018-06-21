ЧП произошло сегодня около 5 часов утра на перегоне станций Кашпир - Сызрань-город, сообщает ktv-ray.ru. У состава, который двигался в южном направлении и немного не доехал до переезда РМЗ, на ходу произошла расцепка. Как сообщает источник издания, причиной ЧП стала поломка сцепного устройства.
В результате инцидента на переезде образовался крупный автозатор. На месте происшествия работал регулировщик. Устранить неполадку удалось лишь спустя три часа.
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